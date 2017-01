Morte de Teori adia anúncio de acordo com estado do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki adiou em três dias o anúncio do acordo de ajuda do governo federal ao estado do Rio de Janeiro. Em nota, o Ministério da Fazenda informou que o encontro entre o presidente Michel Temer, o ministro Henrique Meirelles e o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que resultaria no anúncio, foi adiado da segunda (23) para a quinta-feira (26), às 15h.

As informações são da Agência Brasil. De acordo com a Fazenda, o adiamento ocorreu porque o governo federal precisa repassar ao STF a formatação jurídica do acordo. No início da semana, ao participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Meirelles tinha dito que o acordo seria anunciado na segunda-feira (23).

O ministro da Fazenda tinha antecipado para esta quinta (19) o retorno a Brasília para participar das negociações para a conclusão do acordo das medidas de ajuste fiscal no Rio. Por causa da queda do preço do petróleo e da crise econômica, que diminuíram as receitas do estado, o governo fluminense vem tendo dificuldades para pagar fornecedores e tem atrasado salários de servidores públicos. Em entrevista a jornalistas durante o Fórum Econômico Mundial, Meirelles disse que o governo federal está aberto a discutir medidas de ajuste com qualquer estado em dificuldade financeira, mas deu a entender que poucos estados precisem recorrer a essas renegociações.