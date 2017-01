Paraná Clube “congela” preços dos ingressos

Torcida do Paraná na Vila Capanema (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube divulgou nessa sexta-feira (dia 20) o preço dos ingressos que será adotado nos primeiros jogos do ano – Primeira Liga e Campeonato Paranaense. O valor é o mesmo praticado no início do ano passado, com R$ 30 para o setor curva (o mais barato). No início da Série B de 2016, o clube aumentou para R$ 50 esse setor, mas não deu certo. No segundo returno, reduziu para R$ 30 e a média de público não melhorou.

A inflação acumulada entre janeiro de 2016 e dezembro 2016 foi de 6,29%, conforme o IPCA.

No ano passado, o Paraná acabou registrando sua sua pior média de público dos últimos dez anos. Na Série B, o clube teve apenas 2.193 pagantes por jogo.

O primeiro jogo do Paraná na Vila Capanema será na próxima quarta-feira (dia 25), às 19 horas, contra o Avaí, pela Primeira Liga.

OS NOVOS PREÇOS

Curva: R$ 30 (meia R$ 15)

Reta: R$ 40 (meia R$ 20)

Sociais: R$ 60 (meia R$ 30)

Cadeira: R$ 80 (meia R$ 40)

Quem tem direito à meia-entrada?

- Crianças de 6 a 12 anos

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás)

- Cadeirante e acompanhante

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante)

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto)

- Pessoas acima de 60 anos