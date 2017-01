Músico e autor Luís Capucho lança livro 'Diário da Piscina' com show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase duas décadas depois de iniciar o projeto, o cantor, compositor e escritor Luís Capucho lança neste sábado (21) seu quarto livro, "Diário da Piscina". A obra sai pela editora É Selo de Língua. Capucho já teve suas composições gravadas por Cássia Eller, Pedro Luís e Gustavo Galo. Sua obra literária também já foi premiada pela Câmara Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, por sua contribuição aos direitos e à identidade da população LGBT. Seu romance "Cinema Orly", de 1999, foi vencedor do prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos, em 2005. No lançamento, que acontece no espaço cultural Loki Bicho, Capucho fará um show. DIÁRIO DA PISCINA AUTOR Luís Capucho EDITORA É Selo de Língua QUANTO R$ 40 (176 págs.) LANÇAMENTO neste sábado (21), às 18h, no espaço cultural Loki Bicho (r. Chácara do Carvalho, 109, tel. 11-98482-8783)