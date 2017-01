Em ação de Doria, Polícia Federal deve atuar contra tráfico na cracolândia

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deve atuar em ações contra o tráfico de drogas na cracolândia, como parte de um programa criado pela gestão João Doria (PSDB) para a região. Na tarde desta sexta-feira (20), o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com o prefeito e o secretário municipal de Justiça, Anderson Pomini. A pauta foi o programa Redenção, um pacote de medidas do tucano para a região da cracolândia. O conjunto de ações do tucano incluirá medidas tanto do Braços Abertos, programa do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), como do Recomeço, do governo Geraldo Alckmin (PSDB). Doria articulou um convênio com o Ministério da Justiça, cujos detalhes estão sendo fechados. A reportagem apurou que a PF deve ajudar nas ações de investigação e inteligência. Uma das grandes dificuldades da administração municipal, que não tem a atribuição de investigar, é justamente em relação ao tráfico de drogas contínuo no local. Durante a gestão Fernando Haddad (PT), que implantou programa de redução de danos que dá emprego e moradia aos viciados, o prefeito fazia críticas à polícia de Alckmin. Já Doria afirma que promete fazer ações conjuntas com o governo estadual.