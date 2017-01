Fim de semana de calor em Curitiba e no Litoral

(foto: Reprodução/Simepar)

A previsão do tempo para o fim de semana no Paraná é de calor e algumas pancadas de chuva. Em Curitiba, o sábado terá máxima de 27º C e mínima de 13º C, com chuvas rápidas e isoladas à tarde e à noite.

No Litoral, a previsão de sábado é de pancadas de chuva pela manhã. À tarde, nebulosidade variável com alguma chuva rápida e isolada. A temperatura fica entre os 28º C (máxima) e 20º C (mínima). As praias do Paraná seguem em clima quente no domingo, com previsão de 31º C (máxima) e 23º C (mínima), com algumas chuvas e trovoadas isoladas à tarde.

A previsão é do Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná. "O sábado começa com o Sol predominando em grande parte das regiões paranaenses. Apenas na região leste, o Sol aparecerá entre nuvens no decorrer do dia, devido a incursão dos ventos do Oceano em direção ao continente transportando umidade para região. Teremos mais um dia com tempo abafado nas diversas regiões, assim, no período da tarde são esperadas pancadas de chuvas isoladas em alguns momentos acompanhadas de descargas elétricas”, afirma relatório do Simepar.

“No domingo as condições atmosféricas não mudam no estado do Paraná, ou seja, o dia começam com o Sol predominando o que faz com que as temperaturas apresentem rápida elevação. Com o tempo abafado no período da tarde, pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas deverão ser registradas nas regiões paranaenses”, prevê o Simepar.