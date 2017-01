Após saber de Boninho, Leifert só contou para a mulher que apresentaria 'BBB'

FELIPE GIACOMELLI, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Leifert precisou esconder de quase toda a família e dos amigos mais próximos por cerca de um mês que seria o novo apresentador do "Big Brother Brasil" (Globo), substituindo Pedro Bial, que estava na função desde o começo do reality. Em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (19), o apresentador contou que voltava para o hotel após um ensaio do matinal "É de Casa" (Globo), quando recebeu um telefonema de Boninho, diretor do "BBB". "Ele perguntou se eu estava sozinho. Respondi que não e que estava voltando para o hotel. Assim que eu entrei no quarto, ele me ligou novamente", disse. "Ele falou que tinha uma notícia para me dar: que eu não ia mais fazer o 'The Voice Kids'. Depois, disse que a má notícia é que eu seria o novo apresentador do 'BBB'", contou Leifert sobre a ironia do diretor. O apresentador, então, fez para a mulher, a jornalista Daiana Garbin, o sinal de mão na direção da garganta como se algo ruim tivesse acontecido. "Só contei para ela, porque estava ali comigo. Do resto da família mantive segredo por quase um mês", lembrou. BIAL O apresentador também lembrou que já era fã de Bial desde a Olimpíada de 2008, em Pequim, onde os dois trabalharam juntos. Antes de receber a notícia que estaria no "BBB", Leifert encontrou, em um evento interno da Globo, Bial, que o encarava e fazia diversas brincadeiras com ele, mas sem mencionar o programa. "Só depois percebei que ele já devia saber", recordou. Os dois já conversaram sobre a atração, e o novo comandante recebeu um conselho: "Cuide da sua saúde".