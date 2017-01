São Paulo volta a ter transtornos com a chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chuvas fortes voltaram a provocar alagamentos e prejudicar a circulação de trens na capital paulista na noite desta sexta-feira (20). Quase toda a cidade estava em estado de atenção, com exceção da zona sul, ficou em estado de atenção até as 21h.

Segundo o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, esse é o quinto dia de chuvas volumosas em São Paulo, por conta da ação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está estacionada e deve manter o tempo chuvoso em parte de São Paulo, Rio e Minas. Nesta sexta, o órgão chegou a registrar quatro pontos de alagamento na cidade, sendo que dois continuavam intransitáveis por volta das 21h. Eles estavam na av. Antonio Munhoz Bonilha, na Freguesia do Ó (zona norte) e na praça da Bandeira, na Sé (região central). Havia problema ainda na linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que tinha os trens trafegando com velocidade reduzida entre as estações Luz e Francisco Morato por conta de uma deslizamento de terra próximo à estação Perus.

Os aeroportos, no entanto, não tiveram problemas de pouso ou decolagem durante todo o dia. O tempo não deve mudar no final de semana, ficando encoberto e chuvoso em toda a região metropolitana. No sábado (21), as precipitações podem ocorrer já no período da manhã e os termômetros não devem registrar mais do que 25°C. No domingo, a chuva aparece só à tarde e as temperaturas podem chegar aos 27°C. Na última quarta (18), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já apontava esse como o janeiro mais chuvoso dos últimos cinco anos. Na ocasião, eram 325 milímetros de chuva, maior acumulado desde 2011, quando as precipitações chegaram a 493,7 mm.

Entre os dias 15 e 16, a cidade chegou a registrar o dia mais chuvoso dos últimos 68 anos, com 115 mm em apenas 24 horas. Uma mulher morreu em Guarulhos, por conta dos temporais. Houve alagamentos e deslizamentos também em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Franco da Rocha e Francisco Morato.