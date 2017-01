Chuvas deixam um morto, provocam alagamentos e prejudicam trens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu na noite desta sexta-feira (20) após ser levada por uma enxurrada na região de Perdizes, zona oeste de São Paulo. A vítima ficou presa sob um carro e acabou morrendo afogada. O acidente aconteceu na rua Cardoso de Almeida, próximo à rua Turiassú, por volta das 19h30, segundo informações dos bombeiros e da Polícia Militar.

A chuva provocou um outro afogamento, no mesmo horário, na rua Otto de Alencar, região da Liberdade. A vítima, apontada por testemunhas como um morador de rua, foi levado por uma enchente. Ela foi socorrida com vida pelos bombeiros e levada à Santa Casa. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, registrou sete pontos de alagamento na capital paulista na noite desta sexta, sendo que dois ainda eram intransitáveis por volta das 22h. Eles estavam na rua Teixeira Leite, na Sé (região central), e na marginal Pinheiros, em Pinheiros (zona oeste). Havia ainda no horário problema na linha 7-rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Segundo a companhia, os trens trafegavam com velocidade reduzida entre as estações Luz e Francisco Morato por conta de uma deslizamento de terra próximo à estação Perus. Os aeroportos, no entanto, não tiveram problemas de pouso ou decolagem durante todo o dia. Segundo o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE, esse é o quinto dia de chuvas volumosas em São Paulo, por conta da ação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que está estacionada e deve manter o tempo chuvoso em parte de São Paulo, Rio e Minas.

No final de semana, a região metropolitana de São Paulo continua encoberta e chuvosa. No sábado (21), as precipitações podem ocorrer já no período da manhã e os termômetros não devem registrar mais do que 25°C. No domingo, a chuva aparece só a tarde e as temperaturas podem chegar aos 27°C.