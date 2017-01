Odebrecht faz acordo com República Dominicana e paga US$ 184 mi

BELA MEGALE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Procuradoria- Geral da República Dominicana anunciou nesta sexta-feira (20) um acordo firmado com a Odebrecht em que a empreiteira se compromete a pagar US$ 184 milhões. O valor é o dobro do que a empresa pagou em subornos na República Dominicana entre 2001 e 2014 para conseguir contratos públicos. Segundo informações divulgadas pelo DoJ (Departamento de Justiça americano), a Odebrecht pagou cerca de US$ 92 milhões nesse período em propina no país. Em contrapartida, ela teve benefícios contratuais de US$ 163 milhões, conforme o órgão. O procurador Jean Alain Rodríguez afirmou que "a investigação não acaba com a inabilitação dos funcionários ou com a sanção econômica à empresa". Ele disse também que as apurações seguirão para encontrar os que cometeram ações criminosas. A empresa era alvo de investigação na República Dominicana e vinha conversando com as autoridades com frequência desde o início desde ano em busca de tratativas. Segundo o site da empreiteira, a Odebrecht tem três obras em execução na República Dominicana e 11 realizadas. As informações divulgadas pelo DoJ constam no acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e procuradores brasileiros, americanos e suíços e envolvendo atos de corrupção em 12 países, incluindo o Brasil. Neste ano, a empresa já assinou acordos preliminares com Peru, Colômbia e Panamá e negocia com o Equador.