Surto de febre amarela interrompe visitações a dois parques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois parques estaduais de Minas foram fechados por conta do surto de febre amarela que atinge o Estado. Até agora, já foram confirmados 23 mortes causadas pela doença e outras 31 ainda estão em investigação. Segundo o governo estadual, os parques do Rio Doce e da Serra do Brigadeiro são os principais a receber visitas dentro da área diretamente afetada pelo surto.

O primeiro está entre os municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio, e o segundo nas regiões de Araponga, Fervedouro, Miradouro, Ervália, Sericita, Pedra Bonita, Muriaé e Divino. O fechamento das unidades visa evitar o contato de visitantes e funcionários com o vírus, que é transmitido pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes em ambiente silvestre e, em ambiente urbano, pelo Aedes aegypti.

Os dois parques retomarão as operações quando a situação estiver "contornada", diz o governo. Além de Minas, Espírito Santo também registra oito casos suspeitos da doença. Eles estão nos municípios de Ibatiba, São Roque do Canaã, Conceição do Castelo, Colatina e Baixo Guandu. Um desses casos está sob investigação para identificar o local provável de infecção. O ministério enviou equipes aos dois Estados para ajudar na identificação e combate à doença. Minas receberá 1,6 milhão de doses de vacina para reforçar a imunização, e o Espírito Santo outras 500 mil doses, que serão enviadas para 26 cidades do oeste do ente da federação. "Temos uma situação sob controle", disse na quarta (18) o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

"Antes do surto de Minas, tivemos, há quatro meses, macacos morrendo em São Paulo. O Estado solicitou a vacina, providenciou reforços nos locais afetados e a situação foi controlada. É o mesmo cenário que vemos para Minas".

Serão adotadas também medidas de precaução no oeste da Bahia, onde a imunização será reforçada em 45 municípios, com o envio de 350 mil doses de vacina, e no noroeste do Rio de Janeiro, onde a população de 14 cidades próximas à divisa com Minas Gerais será vacinada (400 mil doses serão enviadas, segundo o ministério). Em São Paulo, a situação está sob controle, de acordo com a pasta, e desde o final do ano passado o ministério está aplicando medidas de prevenção e controle da doença.