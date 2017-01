Chuva intensa no Rio coloca cidades em estado de atenção para enchente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em função da forte chuva que atinge o estado do Rio de Janeiro, desde a última quinta-feira foi decretado estado de atenção por volta das 3h10, deste sábado (21) nas cidades de Angra dos Reis e Paraty, ambas no litoral fluminense. As informações são do Sistema de Alerta de Cheias do Inea do governo do Estado do Rio. Segundo o site do instituto o alerta foi feito por causa do risco de uma possível elevação do nível dos rios e transbordamento em função da chuva constante das últimas horas. Já o município de Petrópolis, na região serrana, que estava em estado de atenção desde a tarde (18h30) de sexta-feira (19) foi colocado em observação às 3h20 da madrugada deste sábado por causa do deslocamento da chuva para outras regiões. O objetivo do Sistema de Alerta de Cheias do Inea é informar autoridades e a população quanto à possibilidade de chuvas intensas e de inundações (cheias).