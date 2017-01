Ingressos do Carnaval 2017 de SP serão vendidos na estação São Bento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tradicionalmente, os ingressos para o Carnaval 2017 em São Paulo são vendidos apenas no site da Liga Independente das Escolas de Samba ou na bilheteria do Sambódromo do Anhembi, na zona norte. Este ano, a Liga decidiu instalar um ponto de venda fora do Anhembi: na estação São Bento do Metrô paulista. A loja oficial da Liga será aberta a partir da próxima segunda (23) no Boulevard da estação São Bento, da linha 1-azul, e funcionará de segunda a sexta, das 9h às 19h, e também aos sábados, domingos e feriados das 10h às 17h. As formas de pagamento são dinheiro, cartões de crédito e débito. O ingresso é retirado no ato da compra e para meia entrada somente o titular pode comprar. O presidente da Liga SP, Paulo Sérgio Pereira, afirma que o Carnaval de São Paulo vem se modernizando e que é necessário garantir maior acesso ao público para os desfiles no Sambódromo. "Ao abrirmos pela primeira vez um ponto de vendas de ingressos fora do Anhembi permitimos que o acesso seja mais viável à muitas pessoas que usam a linha metroviária como opção de transporte em seu dia a dia. Esperamos que esta parceria seja um sucesso." Além da vendas dos ingressos para os desfiles, a loja também venderá produtos oficiais do Carnaval de São Paulo, como CDs com os sambas enredos e souvenires. Os preços dos ingressos do Carnaval 2017 são os mesmo do Carnaval do ano passado: para arquibancada, o valor varia de R$ 30 a R$ 190, e para cadeiras e mesas de pista varia entre R$ 60 e R$ 550. No ano passado, a Liga conseguiu vender 80% dos ingressos da arquibancada e cadeiras, e 70% dos camarotes. Os desfiles do Grupo Especial acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro e do Grupo de Acesso no dia 26. O desfile das agremiações campeãs será no dia 03 de março. CONFIRA A ORDEM DO DESFILE DO CARNAVAL 2017: Sexta-feira (24 de fevereiro) - Grupo Especial 1. Tom Maior 2. Mocidade Alegre 3. Unidos de Vila Maria 4. Acadêmicos do Tatuapé 5. Gaviões da Fiel 6. Acadêmicos do Tucuruvi 7. Águia de Ouro Sábado (25 de fevereiro) - Grupo Especial 1. Mancha Verde 2. Unidos do Peruche 3. Império de Casa Verde 4. Dragões da Real 5. Vai-Vai 6. Nenê de Vila Matilde 7. Rosas de Ouro Domingo (26 de fevereiro) - Grupo de Acesso 1. Estrela do Terceiro Milênio 2. Leandro de Itaquera 3. Camisa Verde e Branco 4. Independente Tricolor 5. X-9 Paulistana 6. Imperador do Ipiranga 7. Colorado do Brás 8. Pérola Negra