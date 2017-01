Rafael Nadal sofre, mas vence Zverev e avança às oitavas na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espanhol Rafael Nadal, 30, teve dificuldades neste sábado (21) para superar o jovem alemão Alexander Zverev, 19, em partida pela terceira rodada do Aberto da Austrália. Depois de mais de quatro horas de partida, o ex-número 1 do mundo e atual nono colocado do ranking ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) confirmou seu favoritismo e venceu o duelo por 3 sets a 2, com parciais de 4-6, 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 6-2. Zverev mostrou porque muitos o consideram um futuro campeão de Grand Slam. No início da partida, o alemão conseguiu quebrar o saque de Nadal e se manteve firme durante toda partida até que no último set, já com câimbras, foi superado por Nadal. "Estou desapontado, mas sei que foi um grande jogo, que foi uma grande luta. Há muitos pontos positivos nesta partida. Acho que ele é provavelmente um dos melhores jogadores de tênis da história do jogo, obviamente eu queria ganhar, eu poderia ter vencido, é decepcionante", disse Zverev. Nadal também elogiou Zverev e disse estar feliz por ter conquistado mais um resultado importante. "Todos sabem como Alexander é bom, ele é o futuro do nosso esporte e o presente também. Hoje foi uma grande batalha, estou muito feliz por ter passado, foi um resultado importante para mim", disse Nadal. Com a vitória, Nadal avança para as oitavas de final e enfrentará o francês Gael Monfils, que venceu o alemão Philipp Kohlschreiber, com parciais de 6-3, 7-6 (7-1) e 6-4.