Amistoso da Chapecoense não vai passar em TV aberta para o Paraná

Galvão Bueno vai narrar a primeira partida da Chapecoense após a tragédia (foto: Reprodução/TV Globo)

Apesar da comoção nacional após a tragédia com o avião da Chapecoense, a Rede Globo não irá transmitir o amistoso do time catarinense contra o Palmeiras para todo o país. Apenas os estados de São Paulo e Santa Catarina vão acompanhar o jogo pela vênus platinada. As informações são do Uol.

Quem estiver no Paraná, poderá assistir a partida apenas nos canais a cabo SporTV, Fox Sports e ESPN Brasil.

O jogo acontece nesse sábado às 16h30 na Arená Condá em Chapecó. Antes do início da partida acontecerá a entrega de faixas entre os times, o Palmeiras receberá da Chapecoense as faixas de Campeão Brasileiro e irá entregar as de Campeão da Copa Sulamericana para a equipe catarinense.