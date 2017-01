Trintão e valorizado, Henrique já estuda ideia de renovar com o Cruzeiro

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ele é o atual capitão, líder e um dos jogadores mais experientes do Cruzeiro. Em sua segunda passagem pela equipe, o volante Henrique já se prepara para iniciar sua nona temporada no clube. Aos 31 anos, o momento atravessado é um dos melhores em sua carreira. Não à toa, o volante foi convocado pelo técnico Tite para o amistoso da próxima quarta-feira (25). Paralelo à convocação, os diretores celestes já ensaiam as primeiras conversas para não perder o atleta após o fim do contrato. O atual vínculo de Henrique é válido até janeiro do ano que vem. Questionado sobre a continuidade na Toca da Raposa, o jogador confirmou o desejo de permanecer mais em Belo Horizonte e que as duas partes já estudam a ideia de estender o contrato. "A gente sempre conversa com a diretoria sobre renovação. Estamos amadurecendo a ideia. Já estou no Cruzeiro há tanto tempo e muito feliz. Espero dar continuidade no meu trabalho aqui", comentou. Depois do goleiro Fábio, Henrique é o jogador com maior número de partidas pelo Cruzeiro no atual elenco, tendo já superado a marca de 300 jogos pelo clube. Em oito anos defendendo a camisa estrelada, o volante tem uma média de mais de um título por temporada. Ao todo, são quatro estaduais e duas taças do Brasileiro. Dentro e fora de campo, o atleta ainda ganhou a torcida com seu espírito de liderança, tornando-se um dos pilares do clube e a referência aos mais jovens. "Estamos aqui há mais tempo, então o pessoal nos vê dessa forma. Mas é uma referência boa, de um cara que luta, que se esforça e que batalha no dia a dia. Quero ser essa referência para os mais jovens para que eles cresçam também".