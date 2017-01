Corpo de Teori Zavascki é velado em Porto Alegre

(foto: Agência Brasil/EBC)

PAULA SPERB PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, relator da Lava Jato, que morreu na última quinta-feira (19), ocorre na manhã deste sábado (21), no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O corpo de Teori chegou por volta das 8h30 ao local, acompanhado de escolta. A ministra Cármen Lúcia veio na mesma comitiva.

A sede do TRF foi escolhida pela família de Teori, porque ele foi presidente da instituição, de 2001 a 2003, e teve papel fundamental na construção do novo prédio.

Pela manhã, a cerimônia é restrita a familiares e amigos. Estão no local e figuras como o juiz Sérgio Moro e o juiz João Pedro Gebran Neto, que relata a Lava Jato no TRF4. O presidente Michel Temer (PMDB) fará um pronunciamento à imprensa no início da tarde. A ex-presidente Dilma Rousseff não comparecerá ao velório e enterro. Sua assessoria informou à Folha de S.Paulo que ela está em viagem na Espanha, onde fará uma palestra na cidade de Sevilha.

HOMENAGENS

Na noite de sexta-feira (20), a sede do tribunal ficou movimentada com a entrega de dezenas de coroas de flores. Na manhã deste sábado (21), o ex-jogador do Grêmio, Estefanus Kostopoulos, 42, trouxe uma bandeira do time para homenagear Teori. O ministro foi conselheiro do clube, de 1983 a 2013.

Antes do acidente, Teori passou alguns dias de férias com seus netos na praia de Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho. Seu filho, Francisco Zavascki, 37, disse a reportagem que o pai demonstrou preocupação com o desenrolar da Lava Jato por causa da "gravidade" dos fatos e das pessoas envolvidas. .

O sucessor de Teori deve ser escolhido com brevidade, segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O enterro será a partir das 18h, no cemitério Jardim da Paz, no bairro Agronomia, em Porto Alegre.