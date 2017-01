Ex-ministro Jaques Wagner deixa o 2º escalão e vira secretário na Bahia

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Dois meses depois de assumir para um cargo de segundo escalão no governo da Bahia, o ex-ministro Jaques Wagner (PT) foi nomeado neste sábado (21) como novo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Com a nomeação, Wagner passa a ter foro privilegiado. O inquérito que o investiga no âmbito da operação Lava Jato, atualmente nas mãos do juiz Sérgio Moro, deverá ser remetido para o Tribunal Regional Federal da 1º Região, com sede em Brasília. O petista, que foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff (PT) e governador da Bahia entre 2007 e 2014, voltou ao governo baiano em novembro na gestão de seu apadrinhado político, o governador Rui Costa (PT). Ele havia assumido o cargo de coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia, cargo de segundo escalão e sem direito a foro. Na época, ele chegou a ser cotado para assumir uma secretaria extraordinária com funções de articulação política, relações internacionais e relações com o empresariado. Mas o governador recuou da ideia de criar uma nova secretaria em tempos de crise. Agora, como secretário de Desenvolvimento Econômico, Wagner terá como principal função ampliar a interlocução com os empresários e atrair investimentos para a Bahia. Ele assume o cargo no lugar de Jorge Hereda, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que era secretário na Bahia desde maio de 2015. Hereda vai assumir a coordenação do Bahiainvest, cargo de segundo escalão. REFORMA A nomeação de Jaques Wagner aconteceu no âmbito de uma reforma administrativa feita pelo governador Rui Costa para ampliar o espaço de partidos aliados. O PSD, que já ocupava a secretaria de Infraestrutura, foi contemplado com mais uma pasta. O deputado federal Fernando Torres (PSD) foi nomeado secretário de Desenvolvimento Urbano e abre vaga para o suplente Robinson Almeida (PT) na Câmara dos Deputados. O PSB vai assumir a secretaria de Ciência e Tecnologia, com Vivaldo Mendonça. O partido volta ao primeiro escalão três anos depois de deixar a gestão petista para disputar o governo com a senadora Lídice da Mata. A coesão da base é considerada crucial para Rui Costa, que deverá ser candidato à reeleição e deve enfrentar nas urnas o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), reeleito este ano com 74% dos votos. Wagner é cotado para disputar o Senado.