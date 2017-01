Doria afirma ter certeza de que decisão judicial sobre marginais será revertida

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) reafirmou na manhã deste sábado (21) que a gestão municipal vai recorrer da decisão judicial que proibiu o aumento de velocidade nas marginais do Rio Tietê e Pinheiros. O plano de Doria é aumentar o limite de velocidades dos carros nas duas vias - o que foi barrado na sexta-feira pela Justiça. A redução foi uma das medidas do ex-prefeito Fernando Haddad (PT). Estudos mostram diminuição nas mortes e melhoria no trânsito. Segundo Doria, os argumentos técnicos para a elevação da velocidade serão apresentados à Justiça. "Nós vamos recorrer na segunda-feira junto à justiça com a confiança absoluta que vamos reverter esse decisão liminar", disse. "Temos confianças nos estudos preparados pelos técnicos e engenheiros sob comando do Sérgio Avelleda (secretario de Transportes) serão absolutamente suficientes pra convencer os juízes de que estamos com a razão". Doria disse que a campanha com ex-piloto de F-1 Emerson Fittipaldi sobre o aumento da velocidade foi suspensa neste momento. Mas o plano da prefeitura é retomar a publicidade caso a decisão seja revertida na Justiça. A entrevista de Doria ocorreu após mais uma agenda do programa chamado Cidade Linda, de recuperação e limpeza de pontos da cidade. Doria ficou cerca de 30 minutos auxiliando a limpeza e pintura da parada de ônibus Roque Petroni Jr., na Avenida Santo Amaro, na região do Brooklin, zona sul. Ele se vestiu com roupas da equipe de conservação e também posou para muitas fotos. Secretários, assessores e vereadora acompanharam a ação, além do vice-prefeito, Bruno Covas. O prefeito ainda anunciou que a Prefeitura conseguiu emprego para 5,5 mil moradores de rua. A maioria é em empresas de conservação e limpeza. Segundo o tucano, 500 pessoas já vão começar na próxima semana. "Nosso objetivo é alcançar 20 mil empregos neste semestre", disse. "Até julho deste ano".