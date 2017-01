Marcha das Mulheres reúne milhares contra Trump em Washington

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas saíram às ruas neste sábado (21), dia seguinte à posse de Donald Trump, na Marcha das Mulheres, organizada pela sociedade civil em Washington. A manifestação contra o novo presidente teve início por volta das 10h (13h em Brasília), no National Mall, mas já havia se espalhado antes em diversas capitais europeias. A expectativa era de que cerca de 250 mil pessoas participassem do protesto neste sábado em Washington. Na manhã deste sábado, mulheres com gorros cor-de-rosa e pontiagudos, apelidados de "pussyhats" (chapéus de xoxota), lotavam as estações de metrô mais próximas ao trajeto da marcha, que saiu do Capitólio. No mundo, cerca de 670 marchas foram planejadas, de acordo com o site dos organizadores, que diz que mais de dois milhões de manifestantes devem protestar contra Trump. Muitas manifestantes carregaram pôsteres com frases como "essa xoxota morde de volta", resposta à forma com que Trump se referiu às mulheres em áudio de 2005 que veio à tona durante a campanha. Na Europa, marchas foram realizadas em Berlim, Paris, Roma, Viena, Genebra e Amsterdã. Cerca de 2 mil pessoas estiveram no ato de Viena, estimam os organizadores. Mas as baixas temperaturas dispersaram o público. Em Genebra, foram 1.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças. Na África, centenas cantaram músicas de protesto. Em Sidney, na Austrália, cerca de 3.000 homens e mulheres marcharam até o consulado americano e, em Melbourne, foram 5.000 pessoas. Na Nova Zelândia, houve marchas em quatro cidades, envolvendo cerca de 2.000 pessoas.