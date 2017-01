(foto: Reprodução/ Facebook)

Uma pizzaria de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, polemizou nas redes sociais na última sexta-feira (21) ao publicar uma postagem na qual oferecia 30% de descontos para as mulheres nas bebidas, aproveitando ainda para apresentar o novo drink da casa: o "Abridor de Pernas".

A descrição do anúncia, vista como machista por muitos internautas, dizia que a bebida foi criada para mulheres com o intuito de fazê-las relaxar, "com aquela sensação de moleza nas pernas".

Depois da reação negativa ao episódio, os donos do estabelecimento foram novamente às redes sociais, desta vz para pedir desculpas. Mais tarde, apagou todas as postagens de seu perfil e bloqueou comentários que se referissem ao caso.