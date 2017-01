Uber é condenado a pagar US$ 20 milhões por iludir motoristas

(foto: Uber/ Divulgação)

Ganhando cada vez mais espaço no setor de transporte individual brasileiro, o Uber terá um prejuízo grande em um de seus principais mercados, os Estados Unidos. Nesta semana a empresa de transporte urbano por aplicativo fechou com a Justiça americana um acordo e pagará US$ 20 milhões para encerrar um processo movido pelo governo daquele país.

De acordo com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês), o Uber teria exagerado ao prometer altos rendimentos aos motoristas e minimizar os custos com os veículos. Em seu site, a empresa afirmava que alguns motoristas que trabalhavam com o aplicativo chegavam a ganhar US$ 90 mil em Nova York e US$ 74 mil em São Francisco, quando os rendimentos reais eram bem mais baixos (US$ 61 mil e US$ 53 mil, respectivamente).

A FTC também acusava a Uber de dar informações imprecisas aos profissionais sobre custos de aluguel ou de possuir imóvel.

Com o acordo, Jessica Rich, diretora do Bureau de Proteção aos Consumidores da FTC, destacou qu os os motoristas serão indenizados com "milhões de dólares de volta nos seus bolsos".

Em comunicado, o Uber afirmou estar satisfeito por ter chego a um acordo com a FTC, ressaltando ainda que fez diversas melhorias em seu sistema para motoristas ao longo de 2016. Nos EUA, são mais de 600 mil motoristas trabalhando com o aplicativo.