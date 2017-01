Homem bate em caminhão na BR-277 e morre

(foto: Divulgação/ PRF)

A noite desta sexta-feira (20/01) foi de tragédia na BR-277, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. É que um homem identificado como Paulo e cuja idade não foi revelada acabou morrendo em um acidente envolvendo dois caminhões na altura do quilômetro 129 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima seguia no sentido interior do Paraná quando colidiu na traseira de outro caminhão. De tão fort qu foi o impacto, o homem morreu na hora.

Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada por cerca de quatro horas, sendo liberada apenas por volta das 6 horas de hoje.