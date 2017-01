Paraná registra quarta tentativa de fuga de presos em menos de uma semana

O Paraná registrou na madrugada deste sábado (21/01) a terceira tentativa de fuga de presos em penitenciárias ou cadeias públicas dos últimos três dias. Desta vez, foram os detentos da Penitenciária Estadual de Cascavel, no oeste do estado, que tentaram escapar por meio de um buraco feito na parede de uma das celas.

A fuga foi evitada por agentes penitenciários, que notaram uma movimentação estranha em um dos blocos da unidade e, por questões de segurança, acionaram a equipe do Setor de Operações Especiais (SOE) do Departamento Penitenciário.

Ao revistar as ceas, os agentes do SOE encontraram o buraco que começava a ser feito e serviria para a fuga de presos que estavam em duas celas. Além disso, foram encontrados com os detentos armas artesanais, conhecidas como "estoque" (material perfuro-cortante).

Antes, na quinta-feira, haviam sido duas tentativas de fuga na quinta-feira, a primeira delas na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP1). A equipe de segurança do estabelecimento penal localizou resíduos de terra no esgoto da sexta galeria da unidade e acabou por descobrir um túnel de aproximadamente 10 metros direcionado ao muro extrno da unidade. Os presos foram alojados em outras celas para a realização dos reparos.

Mais tarde no mesmo dia, por volta das 23 horas, foi vez de presos custodiados na carceragm da Cadeia Pública de São José dos Pinhais, na região metropolitana d Curitiba, iniciarem um tumulto após uma tentativa de fuga frustrada. Os detentos haviam feito um buraco no teto da carceragem, mas foram flagrados por agentes da cadeia pública e policiais civis que estavam de plantão. O Cope foi chamado para ajudar a conter a confusão.

Já no último domingo, a PEP1 foi alvo de uma ação arquitetada por criminosos para explodir a muralha da penitenciária. Vinte e oito presos fugiram e a intervenção da Polícia Militar e dos agentes penitenciários da equipe do Setor de Operações Especiais (SOE), do Departamento Penitenciário (Depen), impediu uma fuga em massa.

Cinco fugitivos morreram em confronto com a polícia desde domingo, um detento foi recapturado e quatros envolvidos na fuga foram presos.