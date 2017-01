Diego Saldanha de Melo: "Pretendo tentar trazer vida novamente ao Rio Atuba" (foto: Rodrigo Dias)

Conhecida por “capital ecológica”, Curitiba ao longo dos últimos anos vem tendo de enfrentar um grave problema de poluição. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), entre 75% e 85% dos rios e lagos da Capital possuem um Índice de Qualidade de Água (IQA) considerado ruim ou péssimo e, para piorar, nos últimos 15 anos pouquíssima coisa mudou — quando não piorou.

Um dos rios que sofre com a situação é o Atuba, situado entre os municípios de Curitiba, Colombo e Pinhais. Um rio histórico, diga-se de passagem: foi em sua margem esquerda, próximo do atual Bairro Alto, que, em 1649, teve início a colonização da cidade de Curitiba. Mas um morador de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, vem tratando de manter viva a esperança de o rio ser recuperado.

Diego Saldanha de Melo criou uma ecobarreira no rio utilizando galões d água de 20 litros, envolvidos em redes de proteção. Com isso, segura todo o lixo flutuante que é jogado no rio. Seu objetivo, relata, é ajudar na preservação do Atuba.

“Tomei essa iniciativa por que quero demonstrar aos meus filhos que precisamos preservar a natureza”, conta ele, que já retirou até um fogão de cozinha do rio. “O trabalho está no começo, mas pretendo tentar trazer vida novamente ao Rio Atuba. Tenho recolhido sacolas de lixos, garrafas pet, já cheguei a retirar até um fogão de cozinha do rio”.



Para atingir seu objetivo, Diego diz contar com a ajuda de todos. “Precisamos nos mexer, e se cada um fizer a sua parte com força de vontade, chegaremos lá.”



De fato, a ONU no dia 22 de março de 1992, quando instituiu o Dia Mundial da Água, também promulgou “Declaração Universal dos Direitos da Água”. Em se artigo 1º, o documento determina que “a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos”.

“Um simples ato de preservação pode criar uma onda sem fim de conscientização sobre a natureza”, finaliza ele.