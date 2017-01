Presença do Exército nas ruas de Natal modifica rotina dos moradores

DANILO SÁ NATAL, RN (FOLHAPRESS) - As ruas de Natal (RN) amanheceram neste sábado (21) sob patrulhamento ostensivo de tropas do Exército. Mesmo assim, a maioria das empresas de ônibus da cidade mantiveram seus veículos recolhidos, com medo de novos ataques. Apenas uma companhia voltou a atender os usuários. Durante a madrugada, um automóvel foi incendiado na cidade. Na capital potiguar, as ruas registram um trânsito de veículos bem abaixo do comum. Apesar disso, o movimento ainda é considerado normal no setor turístico, como na praia de Ponta Negra. A psicóloga Kadja Carvalho, 48, de Goiânia, reconheceu que a presença dos militares nas ruas da cidade trouxe mais tranquilidade. "Tivemos até que alterar nossa programação aqui com tudo isso que estava ocorrendo, mas agora o clima é de bastante tranquilidade", disse. Já o comerciante Josinaldo Fernandes, 51, que trabalha em um centro de artesanato da cidade, afirmou que o movimento não foi bom nos últimos dias. "Não tem sido fácil, as vendas caíram, mas agora com o aumento da segurança a expectativa já é bem melhor". Devido aos ataques, o clássico entre ABC e América pelo Campeonato Potiguar 2017, que seria realizado na Arena das Dunas neste sábado (21) foi adiado para a tarde deste domingo (22). A Coordenação Nacional do Exame da Ordem também decidiu adiar a aplicação da prova da OAB, marcada para este domingo (22) em Natal e Mossoró, por questões de segurança. A solicitação de adiamento das provas foi feita pela OAB Rio Grande do Norte. Neste sábado (21), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte divulgou que doará 50 viaturas para equipar os policiais militares, civis e agentes penitenciários do sistema de Segurança Pública em todo o Estado. Na próxima semana, os deputados estaduais realizarão uma autoconvocação para a imediata votação de projetos do sistema de Segurança Pública, que ainda estão sendo definidos. O Rio Grande do Norte enfrenta uma crise no sistema prisional desde o último final de semana, quando 26 detentos foram mortos em um confronto entre as facções criminosas PCC e Sindicato do RN na penitenciária de Alcaçuz, a maior do Estado. Em represália a transferência de presos, vários ônibus foram incendiados desde a última quarta-feira (18), quando as empresas começaram a recolher seus veículos. Nesta sexta-feira (20), nenhum ônibus circulou por Natal. A alternativa para os usuários foi o serviço de lotação, autorizado pela Prefeitura a taxistas e ônibus escolares.