Em reestreia, Chape homenageia sobreviventes e Galvão é ovacionado

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL CHAPECÓ, SC (FOLHAPRESS) - Antes do início do "Jogo da Solidariedade", que marca o retorno da equipe da Chapecoense aos gramados dois meses depois de o acidente aéreo que matou 71 pessoas em Medellín, os sobreviventes da tragédia foram homenageados na Arena Condá, palco da partida contra o Palmeiras. O zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Jackson Follman participaram da troca de faixas entre os jogadores do Palmeiras, campeões brasileiros, e os da Chapecoense, campeões sul-americanos. Neto e Ruschel estão em processo de recuperação e podem voltar aos gramados até o meio do ano. Já Follman teve a perna direita amputada depois do acidente e teve alta provisória do hospital para participar da cerimônia. Ele foi ao evento em uma cadeira de rodas, conduzido pelo ídolo e ex-goleiro do clube Nivaldo. O atleta deve ter alta definitiva até terça-feira (24). Ele foi um dos mais aplaudidos pelos torcedores, e saiu de campo com o troféu da Sul-Americana no colo. Além da troca de faixas, os familiares dos jogadores que morreram na tragédia receberam as medalhas da Copa Sul-Americana. GALVÃO BUENO OVACIONADO Desde a tragédia com o time de Chapecó, o narrador Galvão Bueno, da Globo, destacou-se por aparições emocionadas. Neste sábado (21), ao chegar na Arena Condá para trabalhar na reestreia da equipe catarinense diante do Palmeiras, Galvão teve a dedicação reconhecida pelos torcedores locais. Ele foi aplaudido de pé, abraçado e teve o nome cantado pelos torcedores no estádio. Enquanto subia as escadarias das arquibancadas para chegar à cabine de transmissão, ele tirou "selfies" e abraçou os presentes. Ele estava acompanhado do comentarista e ex-jogador Walter Casagrande. A participação de Galvão na transmissão foi um pedido do próprio narrador. Nesta sexta-feira (20), ele postou vídeo em que comentava com empolgação o evento deste sábado. No "Jornal Nacional" que noticiou o acidente da Chapecoense, Galvão comandou uma salva de aplausos às vítimas do acidente. Dias depois, ele transmitiria a chegada dos corpos que estavam em Medellín ao Brasil e a cerimônia em homenagem às vítimas.