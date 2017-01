Futebol europeu tem estreia de Gabriel Jesus no City e recorde de Rooney

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, fez sua estreia pelo Manchester City neste sábado (21), no empate em 2 a 2 contra o Tottenham, válido pela 22ª segunda rodada do Campeonato Inglês. O jogador brasileiro foi ovacionado pela torcida de seu novo clube quando entrou em campo aos 36 min do segundo tempo. Em ação havia dois minutos, o jovem atacante recebeu cruzamento de De Bruyne e tocou para o fundo da rede. Na comemoração, saiu chorando, mas viu o que seria seu primeiro gol pelos Citizens ser anulado pela arbitragem, após o sinalização de impedimento.

Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola, que esteve ganhando por 2 a 0, chegou aos 43 pontos, na quinta colocação. Já o Tottenham se manteve em segundo lugar, com 46.

O atacante Wayne Rooney tornou-se o maior artilheiro da história do Manchester United ao marcar no empate em 1 a 1 com o Stoke City. A equipe do técnico Mourinho perdia por 1 a 0, gol contra do meio campista Juan Mata, quando, já nos acréscimos da partida, Rooney cobrou falta com perfeição no ângulo esquerdo do goleiro Grant. Com o gol, o ídolo da torcida ultrapassou a lenda Bobby Charlton e chegou ao seu tento de número 250 pelo clube.

O empate fora de casa manteve o Manchester United na sexta colocação, com 41 pontos. O Stoke é o nono, com 28.

Ainda pelo inglês, o Liverpool, terceiro colocado do campeonato, buscava em casa se manter forte na briga pelo título com o Chelsea, mas foi derrotado pelo Swansea por 3 a 2. Nem a boa atuação do atacante brasileiro Roberto Firmino, autor de dois gols, e a volta do meio campista Philippe Coutinho, foram capazes de ajudar o time do técnico Jürgen Klopp, que estava invicto há sete jogos, evitar a derrota.

Com o resultado, os Reds chegaram aos 45 pontos, e, caso o Chelsea vença o Hull City neste domingo (22), podem ver a distância para o líder Blues aumentar para dez.

Já o Swansea contou com grande atuação do atacante Llorente, que marcou duas vezes e participou do gol de Sigurdsson. A vitória levou o time a 17º posição, com 18 pontos, fora da zona de rebaixamento.

CAMPEONATO ESPANHOL

Com dois gols do zagueiro artilheiro Sergio Ramos, o Real Madrid venceu o Málaga por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, em um jogo difícil pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Espanhol.

O resultado deixa a equipe merengue na liderança com 43 pontos, quatro à frente do segundo colocado Sevilla e a cinco do rival Barcelona -ambos jogam neste domingo (21). Já o Málaga é o 13º, com 21.

CAMPEONATO FRANCÊS

O PSG venceu o Nantes por 2 a 0 com dois gols de Cavani e chegou a 45 pontos, diminuindo a diferença para o líder Nice, que nesta sexta (20) empatou em 1 a 1 com o Bastia e foi a 46 pontos.

Neste domingo (22), o segundo colocado Monaco, que também tem 45 pontos, enfrenta o Lorient e pode terminar a 21ª rodada na liderança.

CAMPEONATO ALEMÃO

Na 17ª rodada, que marcou a volta do campeonato após um mês de pausa de inverno, o destaque foi a recuperação do Borussia Dortmund, que voltou a vencer depois de três empates consecutivos. O time derrotou o Werder Bremen fora de casa por 2 a 1 e, em quarto lugar com 30 pontos, retornou à zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O líder Bayern de Munique jogou nesta sexta, também fora de casa, e venceu o Freiburg por 1 a 0, chegando a 42 pontos.