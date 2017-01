Trump assina decreto na tentativa de frear Obamacare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucas horas após assumir a Casa Branca, Donald Trump tomou sua primeira ação contra o Obamacare -a lei de reforma da saúde do antecessor-, ordenando a agências do governo paralisar regulamentações e adotar medidas para enfraquecê-lo. A ordem executiva (equivalente a um decreto presidencial) instrui o secretário de Saúde (ainda não confirmado pelo Congresso) e as agências a "exercer toda a autoridade e discernimento para isentar, adiar, garantir exceções ou atrasar" a implementação de exigências do Obamacare que imponham "um fardo orçamental" a Estados, empresas ou indivíduos. O texto diz, por exemplo, que os órgãos podem isentar de multa quem não possui plano de saúde -a obrigatoriedade de ter um seguro é um ponto central do programa de Obama. Trump solicitou esforços para conceder aos Estados maior flexibilidade para implementar programas de saúde enquanto desenvolve "um mercado livre e aberto para a oferta de serviços de saúde e convênios médicos". A ideia é tentar frear a aplicação do programa enquanto não consegue acabar com ele. Revogar o Obamacare, uma das marcas registradas do governo Obama, é uma promessa de campanha de Trump. Porém, ainda não foi apresentado um plano para substituí-lo.