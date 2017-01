Corinthians avança nas negociações por Jadson e Drogba

(foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians)

O sonho do Corinthians em reforçar seu elenco com o retorno do meia Jadson, destaque da equipe campeã brasileira de 2015, e a contratação do atacante Drogba, que fez história no Chelsea, da Inglaterra, ficou mais próximo de se tornar realidade.

De acordo com o portal UOL, as últimas conversas pelos dois jogadores deixaram o clube paulista otimista com a possibilidade de fechar contrato com os jogadores de 33 e 38 anos.

Na avaliação do clube, nenhuma outra equipe está tão perto de um acordo como o Corinthians. As tratativas agora tentam definir os aspectos financeiros das negociações para um acordo ser encaminhado.

Por Jadson, o Corinthians estaria a disposto a pagar um salário de R$ 450 mil por um vínculo de três anos, além de oferecer o pagamnto de aproximadamente R$ 3 milhões em luvas (especula-se que o jogador estaria pedindo R$ 10 milhões).

Já por Drogba a oferta é de também aproximadamente R$ 450 mil de salário, mais bonificações para artilharias do Paulista, do Brasileirão, passagens aéreas, um carro SUV, uma casa e um tradutor, além de oferecer um pacote para a Fundação Drogba.