Chuva forte deixa regiões alagadas na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que atingiu a capital paulista neste sábado (21) deixou, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), algumas regiões em estado de atenção para alagamentos, por volta das 17h. No final da tarde algumas regiões já estavam tomadas pela chuva, como Perdizes e Lapa. Na rua Padre Chico, esquina com a rua Cayowaa, por exemplo, motoristas foram obrigados a dar ré para escapar de pontos intransitáveis. Os semáforos foram apagados, por falta de energia, e complicaram ainda mais a situação. A rua Palestra Itália, continuação da Turiassu, em Perdizes, e a Marques de São Vicente, na zona oeste da capital paulista, também ficaram intransitáveis. Na sexta-feira (20) um homem de 46 anos morreu afogado durante a forte chuva que atingiu a capital paulista, na rua Cardoso de Almeida, em Perdizes. Para os próximos dias, de acordo com o CGE, o tempo segue instável. No domingo, áreas de instabilidade podem se formar e voltar a provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento à tarde. A noite, as chuvas persistem, mas com menor intensidade. A mínima será de 18°C e a máxima de 26°C à tarde. Já na segunda-feira (26), muitas nuvens e chuvas se concentram entre a tarde e a noite. Os termômetros oscilam entre 19°C e 26°C.