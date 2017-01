Inter reestreia D'Alessandro com empate sem gols em jogo-treino

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - D'Alessandro voltou a jogar pelo Internacional. Neste sábado (21), o time gaúcho realizou o primeiro teste da temporada contra o Inter de Lages, de Santa Catarina, e não saiu do zero. Com duas formações diferentes, o Inter teve dificuldades para criar chances de gol. Mesmo que tenha sido sem uniforme de jogo, sem o caráter de amistoso e sim como jogo-treino, o Inter estreou em 2017. O teste foi dividido em dois tempos de 50 minutos e mesmo que tenha obtido maior volume na segunda etapa, o Colorado não marcou gols. Antônio Carlos Zago optou por iniciar o teste com um time misto. A defesa dos primeiros 50 minutos foi a considerada titular, mas do meio para frente as opções não foram as mais testadas nos últimos dias. O resultado foi uma equipe que produziu quase nada. Com apenas duas finalizações, de fora da área e sem perigo ao xará catarinense, o Inter precisou cuidar mais do seu gol. Danilo Fernandes encerrou a primeira parte do jogo-treino com três defesas na conta. A segunda parte começou diferente, mas terminou igual. Com Seijas, D'Alessandro e Roberson o Inter passou a ter melhor dinâmica. Explorando bem os lados e boas infiltrações, o Internacional avançou. Só que foi perdendo intensidade e durante novos 50 minutos não acossou o rival. A formação usada teve como base o 4-4-2 ou o 4-2-3-1. Sem testes diferentes, como esboçado por Antônio Carlos Zago em alguns treinos da pré-temporada. O Internacional volta a encarar teste na próxima terça-feira, em jogo-treino contra o Tubarão-SC. Mais uma vez no ecoresort Vila Ventura. O Inter atuou com: Danilo Fernandes (Marcelo Lomba); Ceará (Charles), Neris (Léo Ortiz), Ernando (Eduardo) e Uendel (Artur); Rodrigo Dourado (Anselmo/Junio), Eduardo Henrique (Fernando Bob), Gustavo Ferrareis (Diego), Andrigo (D'Alessandro); Aylon (Brenner/Seijas) e Nico López (Roberson). Paulão, Valdívia, Alemão e Fabinho não participaram por problemas clínicos.