Em visita à CIA, Trump diz estar 'em guerra' com a mídia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente recém-empossado Donald Trump aproveitou a visita à sede da CIA em Langley, que deveria servir para aproximá-lo da inteligência americana, para criticar os jornalistas e dizer que está "em guerra" com a mídia. Em frente ao mural em homenagem aos agentes da CIA que morreram em serviço, Trump fez piada com as eleições, com sua idade e disse que a mídia "desonesta" mentiu sobre a participação popular em sua posse nesta sexta (20). "Como vocês sabem, eu estou em guerra com a mídia. Eles estão entre os seres humanos mais desonestos na Terra", disse Trump. Segundo o presidente, apesar das estimativas apresentadas pela imprensa, e pelas imagens de espaços vazios no National Mall, em Washington, a multidão teria se estendido do Congresso até o Washington Monument, que fica no meio do Mall. "Parecia ser 1,5 milhão de pessoas", disse. O número real foi bem abaixo dos 900 mil esperados na véspera. APOIO Após críticas à inteligência, que afirmou ter provas de que o governo russo ordenou ações de ciberespionagem durante a campanha para ajudar Trump, o novo presidente estendeu a mão aos funcionários da CIA. "Estou com vocês 1.000% (...) Eu amo vocês, eu respeito vocês. Não há ninguém que eu respeite mais", disse. "Vocês vão receber tanto apoio que talvez vão até dizer: 'Por favor, não nos dê tanto apoio'." Ele afirmou que confia que a inteligência americana fará um trabalho "fenomenal" e que o ajudará a "erradicar da face da terra" o "terrorismo radical islâmico". "Nós temos que eliminar o ISIS [como é chamado o Estado Islâmico]. Não temos opção", afirmou.