Atlético-MG vence jogo-treino no primeiro teste do time principal em 2017

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Como disputou a Florida Cup com uma equipe alternativa, o primeiro teste do Atlético-MG na temporada 2017 foi neste sábado (21), conta o Guarani, de Divinópolis. Em jogo-treino realizado na Cidade do Galo, o time comandado por Roger Machado venceu por 2 a 0, com gols de Fred e Carlos César. Duas equipes distintas foram utilizadas por Roger Machado. No primeiro tempo, o Atlético jogou com a equipe considerada titular. Na disputa pela titularidade ao lado de Robinho, Fred saiu na frente de Lucas Pratto. Ele foi o escolhido para começar o jogo e foi também o autor do único gol da etapa inicial, de cabeça, após escanteio batido por Robinho. Nos primeiros 45 minutos sob o comando de Roger Machado foi possível ver um Atlético bem diferente em comparação com as atuações do ano passado. Uma equipe que gosta de bola, com muitas trocas de passe pelo chão. Aliás, essa foi a grande novidade. Nos primeiros 45 minutos, apenas dois chutões, ambos do goleiro Giovanni, após bolas recuadas e com atacantes pressionando. O resultado de 1 a 0 só não foi maior pela boa atuação de Glaysson, o goleiro do Guarani. Na etapa final, apenas o goleiro Giovanni seguiu em campo pelo Atlético. Os dez jogadores da linha foram trocados. E o que se viu foi a mesma forma de jogar. Muita troca de passe e nenhum chutão, até os 30 minutos da etapa final, quando o técnico Roger Machado fez as últimas modificações, trocando mais sete jogadores. E assim seguiu nos minutos finais, já com o time bastante modificado. Dois minutos antes de sair, o lateral direito Carlos César fez o segundo gol do Atlético, aproveitando a sobra de um chute do meia Otero. Curiosamente, depois de todas as alterações, o Atlético terminou o jogo-teino sem nenhum volante. Os meias Thalis e Cazares fizeram a função. O Atlético jogou com Giovanni (Michael), Marcos Rocha (Carlos César) (Patric), Felipe Santana (Jesiel), Gabriel (Rodrigão) e Fábio Santos (Danilo) (Leonan); Rafael Carioca (Ralph) (Thalis), Yago (Carlos Eduardo) (Hyuri), Luan (Otero) (Rafael Moura) e Maicosuel (Cazares); Robinho (Clayton) (Carlos) e Fred (Lucas Pratto). Já o Guarani começou com Glaysson, Marcelinho, Álvaro, Carciano e Diego Henrique; Tiago Balaio, Douglas Dopo, Evandro Russo e Renatinho; Vitinho e Patricl Allan. Assim como o Atlético, a equipe de Divinópolis fez muitas alterações. O Atlético estréia no Campeonato Mineiro no próximo sábado, dia 28, às 17h, contra o América, de Teófilo Otoni, no Independência.