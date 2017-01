Após morte de policial, Belém registra 27 assassinatos em um dia

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A secretaria de Segurança Pública do Pará registrou 27 pessoas assassinadas na região metropolitana de Belém entre a manhã de sexta-feira (20) e manhã deste sábado (21). As mortes aconteceram horas depois que o policial militar Rafael da Silva Costa foi assassinado durante uma perseguição a suspeitos de um assalto no bairro da Cabanagem, periferia de Belém. Atingido por um tiro na cabeça, o policial chegou a ser levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos. O governo do Pará informou que parte dos homicídios registrados têm características de execução e diz que os crimes podem ter ligação com a morte do policial. Na manhã deste sábado, o governador Simão Jatene (PSDB) fez uma reunião de emergência com o comando da segurança pública e determinou "apuração rigorosa" dos crimes pelas corregedorias das polícias civil e militar. Em nota, o governo do Pará informou que "não tolera" a ocorrência dos homicídios e que o número de assassinatos está acima da média da capital. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará informou que foi criado um "gabinete permanente de situação", envolvendo todos os órgãos da área de segurança, para acompanhar e monitorar os acontecimentos. Os assassinatos aconteceram em 16 bairros da periferia de Belém e nas cidades de Ananindeua e Marituba, que ficam no entorno da capital. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e ainda estão sendo reconhecidos por familiares. Uma das vítimas identificadas foi o taxista Flávio Oliveira Maciel, 23, morto na porta de casa no bairro do Guamá.