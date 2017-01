Brasil dá sufoco no final mas cai para Espanha no Mundial de Handebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está eliminado do Mundial de Handebol. Neste sábado (21), na França, a seleção comandada por Washington Nunes perdeu para a Espanha por 28 a 27 e deu adeus à competição nas oitavas de final. O confronto estava empatado até dois minutos do fim, e acabou decidido em favor da Espanha no minuto final. Brasil versus Espanha também marcou o reencontro dos jogadores brasileiros com Jordi Rivera, treinador da seleção brasileira no Mundial de 2015 e nas Olimpíadas Rio-2016. Rivera agora comanda a seleção de seu país. Com o resultado, o Brasil iguala a melhor participação da sua história em mundiais -também parou nas oitavas de final em 2015. O objetivo do grupo era chegar a uma inédita quartas de final.