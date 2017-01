Brasil perde do time de seu ex-técnico e está fora do Mundial de handebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil jogou de igual para igual os 60 minutos das oitavas de final do Mundial da França de handebol masculino, mas foi eliminado ao perder de 28 a 27 para a Espanha. A seleção espanhola é treinada por Jordi Ribera, técnico que levou o Brasil ao inédito sétimo lugar na Rio-2016. Após os Jogos Olímpicos, Ribera assumiu o comando do time de seu país, deixando o cargo para o técnico brasileiro Washington Nunes, que era o seu auxiliar técnico. Em seu primeiro desafio à frente da seleção brasileira, Nunes iguala o melhor resultado do país em Mundiais, as oitavas de final, fase em que chegou pela quarta vez. O time, no entanto, continua sem nunca ter vencido um mata-mata na competição. A expectativa para este Mundial era chegar a uma inédita quartas de final. A campanha brasileira teve seis partidas com quatro derrotas (Espanha, Rússia, Noruega e França) e duas vitórias (Polônia e Japão).