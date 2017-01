Nenê decide com gol de falta, e Vasco vence o River Plate na Florida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Vasco acompanhou neste sábado (21) um roteiro que já virou comum para o time carioca: quando a situação está complicada, Nenê resolve. Aos 35 anos, o camisa 10 mostrou contra o River Plate que continua sendo o principal nome da equipe cruzmaltina e fez de falta o gol da vitória por 1 a 0. O tiro livre foi cobrado com perfeição, aos 29min do segundo tempo, no ângulo esquerdo do goleiro Augusto Batalla. Sem reação, o camisa 1 do River Plate apenas observou a bola passar por cima da barreira e morrer nas redes. "Às vezes parece fácil, mas precisa ter muita concentração. Fico feliz de ter acertado o gol", comemorou o meia em entrevista ao canal fechado "Sportv". A importância do gol de Nenê foi ainda maior por causa do contexto. O Vasco vinha sendo dominado pelo River, que teve dois gols anulados, encontrou enorme facilidade para passar pela defesa brasileira e enfileirou chances desperdiçadas. DÉJÀ VU Há um motivo extra para o gol de Nenê contra o River ter sido especial. Além de ter feito o torcedor vascaíno se lembrar do quanto ele tem sido decisivo, o camisa 10 criou uma óbvia conexão com um dos momentos mais gloriosos da história do clube: a conquista da Copa Libertadores de 1998. Naquela competição, o Vasco enfrentou o River Plate na semifinal e venceu por 1 a 0 em São Januário. Na volta, Juninho Pernambucano marcou um golaço de falta no Monumental de Nuñez e garantiu um empate por 1 a 1 que classificou os brasileiros para a decisão e abriu caminho para a conquista do título. Trazer à tona as imagens de um momento glorioso, contudo, não foi o único mérito de Nenê neste sábado. O gol de falta do camisa 10 rendeu ao Vasco a segunda vitória em três jogos neste ano e amenizou a má impressão deixada na partida anterior -os cariocas foram goleados pelo Corinthians por 4 a 1. Além disso, o resultado positivo obtido neste sábado (21) deu ao Vasco a terceira posição da Florida Cup. O título do torneio amistoso será disputado por Corinthians e São Paulo em clássico agendado para este sábado.