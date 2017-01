Em 'modo 2016', Fla se apresenta em ritmo lento e perde para Vila Nova

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo perdeu para o Vila Nova na primeira apresentação de 2017. Neste sábado (21), o time do Rio viu o atacante Wallyson fazer dois golaços e Leandro Damião completar para o placar de 2 a 1. Os cariocas sofreram com a falta de ritmo e mostraram a lentidão típica de um início de temporada. Ainda no "modo 2016", o Flamengo apresentou algumas tímidas variações de jogadas, mas que acabaram prejudicadas em termos de avaliação justamente pelo volume empregado no amistoso. O técnico Zé Ricardo, inclusive, trocou todo o time para o segundo tempo com o objetivo de observar os atletas. No próximo sábado (28), o Rubro-negro estreia no Campeonato Carioca. A primeira partida oficial da temporada será contra o Boavista, às 19h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. O JOGO O Flamengo iniciou 2017 de forma muito parecida com o que foi visto sob o comando de Zé Ricardo no último Campeonato Brasileiro. No entanto, algumas diferenças chamaram a atenção logo no primeiro tempo. Mesmo sem ritmo de jogo, o time tentou se movimentar mais e trocar passes. Mancuello funcionou como uma espécie de ponta pelo lado direito do ataque. Algumas tímidas oportunidades saíram dos pés do argentino, quase sempre através de bolas alçadas na área. Pelo lado esquerdo, as tabelas entre Jorge e Everton se mostraram importante alternativa diante de um adversário que prioritariamente se defendeu para explorar os contra-ataques. Além do ritmo de competição, o Flamengo sofreu com a falta de inspiração para abrir o placar. Willian Arão e Guerrero foram alguns dos que tentaram sem sucesso balançar as redes. Os chutes de fora da área do lateral esquerdo Jorge também apareceram e cada vez mais o Rubro-negro passou a jogar por aquele lado. Mas o Vila Nova foi quem saiu na frente em um belo chute de fora da área de Wallyson aos 39min. Alex Muralha se esticou todo e não conseguiu impedir a bola de entrar no ângulo esquerdo. Desatento, o Rubro-negro por pouco não sofreu o segundo gol em mais um chute de Wallyson. A trave esquerda salvou os cariocas. Como já estava programado, o técnico Zé Ricardo trocou o time inteiro para a segunda etapa. O objetivo era observar o maior número possível de jogadores. O resultado não se mostrou prioridade em uma fase de preparação, mas os reservas entraram na expectativa de buscar a reação no placar. O lado direito, principalmente com os avanços de Rodinei, apareceu como a melhor alternativa rubro-negra nos momentos iniciais. Porém, foi pelo lado esquerdo que o empate saiu. O peruano Miguel Trauco acionou Adryan, que descolou belo passe para Leandro Damião. O atacante tocou com categoria para balançar a rede aos 21min. O amistoso parecia caminhar para o empate, mas Wallyson tratou de garantir a festa da torcida do Vila Nova ao acertar um belo sem pulo aos 33min. O atacante ainda foi substituído por Vandinho e deixou o gramado do Serra Dourada aplaudido. Ao Flamengo, restou o consolo por se tratar apenas de um teste, mas deixou a certeza de que há muito trabalho pela frente. DESFALQUES O primeiro jogo do Flamengo em 2017 não teve a presença de cinco jogadores na delegação. Os reforços Conca e Romulo ficaram no CT Ninho do Urubu. O argentino se recupera de cirurgia no joelho e só deve entrar em campo entre abril e maio. Já o volante aprimora a forma física. O goleiro Paulo Victor não viajou, pois acertou a transferência por empréstimo para o Gaziantepspor, da Turquia. Já os zagueiros Donatti e Léo Duarte ficaram no Rio de Janeiro para a realização de trabalhos específicos no centro de treinamento. A comissão técnica optou por não forçá-los no início da preparação. VILA NOVA Wendell; Maguinho, Brunão, Wesley Matos (Luizão) e Jonathan (Patrick); PH, Fagner e Marcos Serrato (Everton); Hiroshi (Moraes Jr), Moisés (Mateus Anderson) e Wallyson (Vandinho). T.: Mazola Júnior FLAMENGO Alex Muralha (Thiago); Pará (Rodinei), Réver (Juan), Rafael Vaz (Rafael) e Jorge (Trauco); Márcio Araújo (Cuéllar), Willian Arão (Ronaldo) (Cafu) e Diego (Gabriel); Mancuello (Adryan), Everton (Marcelo Cirino) e Guerrero (Leandro Damião). T.: Zé Ricardo Gols: Wallyson, aos 39min do 1º tempo. Wallyson, aos 33min, e Damião, aos 21min do 2º tempo Cartão amarelo: Marcos Serrato (V) Estádio: Serra Dourada, em Goiânia (GO) Árbitro: Bruno Rezende (GO)