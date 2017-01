'Foi só a avant-première', diz técnico da Chape sobre reestreia da equipe

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL CHAPECÓ, SC (FOLHAPRESS) - Vagner Mancini, técnico da Chapecoense, demonstrou empolgação ao falar da primeira atuação da equipe sob seu comando. Também foi a primeira partida do time profissional do clube catarinense desde o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas há quase dois meses. Chamado de "Jogo da Solidariedade", o amistoso terminou 2 a 2. "Tudo foi muito bom. Dei os parabéns a todos, não é fácil enfrentar o Palmeiras depois de apenas 15 dias de treinamento. Foi uma estreia boa de um time que vai melhorar bem ao longo do ano. Fizemos um bom jogo. Vamos ter muita coisa a ser feita, mas o início foi muito bom", disse após a partida. Sobre as condições psicológicas, Mancini disse que o caráter emocional mudou muito a rotina de preparação, que será diferente ao longo da temporada. "O lado emocional foi afetado, teve circulação de muita gente no vestiário, abrimos mão de disciplinas para que todo mundo fizesse parte das homenagens. As oscilações emocionais podem acontecer ao longo do ano, as lembranças voltam. Teremos que trabalhar isso ao longo da temporada". Uma das medidas do treinador para o início da temporada será promover um rodízio da faixa de capitão, assim reconhecendo as competências de cada jogador e também tirando o peso de liderar a equipe nesse momento conturbado. "A faixa de capitão será transitória no início. Mais para a frente, quando eu achar que algum jogador seja responsável por mudar a equipe ao longo do jogo, aí delego a faixa para ele". Mancini valorizou a partida mais como um marco de passagem na história da Chapecoense do que pelo que foi demonstrado em campo. O treinar explicou que tecnicamente, psicologicamente e emocionalmente os jogadores tiveram desempenho promissor. "A gente espera muito que haja evolução, mas hoje foi só a 'avant-première' do que podemos esperar em 2017. Tem muita coisa para ser feita, o Palmeiras também mostrou que precisa evoluir em algumas coisas. Era muito esperado ver como tudo mundo reagiria. A gente está feliz, jogamos bem, superamos o Palmeiras em alguns momentos. Acho que a equipe suportou bem o fato de ter jogado novamente dentro de casa. Começamos a formar boa relação de cumplicidade com a torcida", concluiu. A próxima partida da Chapecoense será na quinta-feira (26), pela Primeira Liga, contra o Joinville.