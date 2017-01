Lugano não joga, mas levanta a taça e recebe desculpas de Ceni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O uruguaio Diego Lugano não deixou o banco de reservas na vitória do São Paulo nos pênaltis contra o Corinthians, na final da Florida Cup, neste sábado (21). Mas coube ao veterano zagueiro a tarefa de erguer a taça do torneio amistoso. Após a partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre a escolha de Lugano para levantar o troféu e ainda pediu desculpas ao zagueiro por não colocá-lo em campo. Ceni definiu Lugano como um "grande parceiro" e "segundo técnico". "Ele é merecedor de tudo isso. Eu acabei levantando da Libertadores e do Mundial. Mas ele merece isso, mesmo sendo um torneio de pré-temporada, mas ele é merecedor. Infelizmente eu não o coloquei no jogo, já pedi desculpas para ele, mas ele é merecedor. É uma grande liderança, um grande parceiro e um segundo técnico dentro de campo", afirmou Rogério à SporTV. Lugano também comentou o fato de ter levantado a taça da Florida Cup em que pese não tenha jogado o primeiro Majestoso joga no exterior. "Cada um já tem seu lugar dentro do grupo, independe das circunstâncias de jogo, é importante começar a temporada de um jeito feliz. Eu posso falar por experiência, em quase 18 anos de futebol, é uma das pré-temporadas mais alegres que tive", elogiou Lugano.