Trem descarrilha na Índia, mata 26 e deixa 50 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem descarrilhou neste sábado (21) na Índia. Nove vagões de passageiros saíram dos trilhos, causando a morte de 26 pessoas e deixando 50 feridos. Na madrugada de domingo, equipes de resgate ainda trabalhavam nas buscas, já que muitas pessoas ficaram presas pelos destroços do trem. O acidente aconteceu a cerca de 30 km da cidade de Raigarh, na região leste do país. Segundo a agência Reuters, há indícios de que houve uma falha técnica que causou o descarrilhamento. Em novembro de 2016, um acidente de trem deixou 146 mortos no norte da Índia.