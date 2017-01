Mais de 10 árvores caem em São Paulo na madrugada deste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva forte que atingiu a capital paulista na tarde deste sábado (21) continuou fazendo estragos durante a madrugada de domingo (22), segundo a defesa civil do município. As quedas de árvores ocorreram praticamente em todas as regiões da cidade. Há pelo menos duas ocupações totais de via: na r. Maestro Jordão Bernardino de Sene, altura do número 388, em Santo Amaro (zona sul) e r. João Mendes de Almeida Neto, altura do número 221, no Jaçanã (zona norte). Na Vila Mariana, zona sul, uma árvore ocupa a calçada na rua Vergueiro nº 2331, assim como na esquina da av. Brasil com a rua Atlântica, em Pinheiros. No bairro do Butantã (zona oeste), uma árvore ocupa o passeio da rua Oscar Pedroso Horta, nº 561. Apesar da madrugada de domingo não ter tido ocorrência de chuva forte, ainda há pelo menos um ponto de alagamento intransitável: a rua Brasílio Luiz, na altura nº 305, em Santo Amaro (zona sul). A informação é da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Neste sábado (20), um deslizamento de terra interrompeu o funcionamento dos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na Linha 7-Rubi entre as estações Caieiras e Perus desde às 16h30. Foi preciso implantar a Operação Paese para os usuários. Vale lembrar que um deslizamento de terra, na sexta-feira (20) ainda causa problemas com os trens na Linha -Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Os vagões mais afetados foram os que saiam da estação Luz em direção a Jundiaí. Os intervalos, que costumam demorar entre seis e sete minutos, na sexta-feira enfrentaram intervalos de 20 minutos por causa da redução de velocidade e maior tempo de parada. A CPTM não tem previsão de quando a situação será resolvida. PREVISÃO DO TEMPO Para os próximos dias, de acordo com o CGE, o tempo segue instável. No domingo, áreas de instabilidade podem se formar e voltar a provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento à tarde. À noite, as chuvas persistem, mas com menor intensidade. A mínima será de 18°C e a máxima de 26°C à tarde. Já na segunda-feira (23), muitas nuvens e chuvas se concentram entre a tarde e a noite. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 26°C.