Criança de 2 anos morre baleada no Rio quando brincava

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO (FOLHAPRESS) - Uma criança de dois anos e meio morreu vítima de bala perdida, na noite deste sábado (22), dentro de uma lanchonete, em Irajá, zona norte do Rio. De acordo com a PM, Sofia Lara Braga brincava num espaço infantil do Habib's quando policiais e suspeitos trocaram tiros no local. Atingida na cabeça, ela foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, mas chegou ao local já morta. A perseguição começou por volta das 22h quando Thiago Rodrigues dos Santos fugiu ao receber ordem de parada dos agentes da PM. Ele acabou preso após o tiroteio, ao capotar com o seu veículo. O pai de Sofia, um policial militar, gravou um áudio para colegas relatando de forma emocionados o caso, segundo o site do jornal "Extra". "Amigos do 16º, foi minha filha, foi minha filha. Foi uma perseguição vinda da (comunidade) Para-Pedro. Minha filha estava brincando no parquinho do Habib's de Irajá, e o tiro que o vagabundo deu atingiu minha filha. Ela não resistiu", disse, chorando.