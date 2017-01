Declaração de porta-voz sobre público na posse de Trump vira meme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A acusação da Casa Branca, neste sábado (21), de que a mídia usou o enquadramento nas fotografias para diminuir o público que esteve na posse do presidente Donald Trump virou meme. Na incomum declaração, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, criticou as fotos que mostravam grandes espaços vazios no National Mall durante a cerimônia de sexta-feira. "Esta foi a maior audiência em uma cerimônia de posse, ponto final. Pessoalmente e em todo o mundo", disse Spicer em uma breve declaração. "Essas tentativas de diminuir o entusiasmo com ela são vergonhosas e erradas". Nas redes sociais, internautas diziam que Spicer havia mentido "e ponto final". O governo de Washington estima 1,8 milhão de pessoas na cerimônia de posse de Barack Obama em 2009, o que a torna a de maior público no Mall. Fotos aéreas mostraram que a multidão na posse de Trump foi menor do que a de 2009. A reclamação de Spicer foi seguida por grandes manifestações, convocadas por mulheres contra o presidente Trump, em várias partes dos Estados Unidos -sendo a principal delas em Washington. Spicer, que não respondeu a perguntas de repórteres, disse que o espaço para 720 mil pessoas estava cheio quando Trump fez seu juramento. O metrô de Washington afirmou que 193 mil usuários entraram no sistema por volta de 11h de sexta, e comparou o número com o horário da posse de Obama: 513 mil.