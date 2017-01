(foto: Rede News 24 Horas)

Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, tive um tarde de sábado, 21, bastante agitada e terminou com um morto, revolta de populares e um ônibus incendiado. A confusão começou na invasão Israelense e foi terminar no Jardim Arvoredo, no bairro Capela Velha. Segundo as informações da Polícia Militar, o tumulto começou por volta das 17 horas, quando a PM foi acionada para verificar uma denúncia de que quatro indivíduos armados estariam circulando pela região. Na troca de tiros, um dos suspeitos morreu.

