'Por que essas pessoas não votaram?', pergunta Trump sobre manifestações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Assisti aos protestos ontem, mas tive a impressão de que acabamos de ter uma eleição! Por que essas pessoas não votaram? As celebridades prejudicam muito a causa", tuitou o novo presidente americano, Donald Trump, na manhã deste domingo (22). O presidente se referia à Marcha das Mulheres, manifestação organizada contra ele em Washington que se replicou por várias cidades dos Estados Unidos e de outros países. Na capital americana, mais de 500 mil mulheres, homens e crianças, tomaram as ruas -o número supera o do público que esteve no Capitólio e no National Mall para a posse, estimado em 300 mil. Segundo organizadores da marcha, havia mais 3 milhões de manifestantes nos Estados unidos e em outros países. O foco era defender direitos de mulheres e minorias, em resposta a comentários vistos como misóginos feitos pelo novo presidente americano. Mas a manifestação se transformou em um protesto contra a eleição de Trump.