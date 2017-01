Trem descarrilha na Índia, mata 32 e deixa 50 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem noturno descarrilhou neste sábado (21) no sul da Índia. Sete vagões de passageiros saíram dos trilhos, causando a morte de 32 pessoas e deixando 50 feridos. Na madrugada de domingo, equipes ainda trabalhavam no resgate, já que muitas pessoas ficaram presas nos destroços do trem. O acidente aconteceu a cerca de 30 km da cidade de Raigarh, na região leste do país. Uma investigação está em curso, mas segundo a agência Reuters, há indícios de que houve uma falha técnica que causou o descarrilhamento. Em novembro de 2016, um acidente de trem que deixou 146 mortos no norte da Índia foi o mais mortal dos últimos cinco anos. Em 1981, quando um trem caiu no rio Baghmati, no norte da Índia, houve 800 mortes. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu no ano passado investir US$ 137 bilhões nos próximos cinco anos para modernizar a rede ferroviária do país. A Índia tem o terceiro maior sistema de transporte por trens do mundo, com aproximadamente 23 milhões de passageiros por dia. No entanto, faltam manutenção e tecnologia —em muitos locais a sinalização é feita manualmente.