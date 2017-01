Teori Zavascki já havia criticado Sérgio Moro e a Lava Jato

O nome de Sérgio Moro começa a ganhar força na sucessão de Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) morto na última quinta-feira em um acidente aéreo. Um dos principais argumentos apresentados por juízes federais, que devem defender a indicação do paranaense pelo presidente Michel Temer, é o fato de Moro ser o maior conhecedor da Operação Lava Jato, cuja relatoria no STF era justamente de Teori.

Em algumas ocasiões, contudo, o ministro do STF desaprovou atitudes do magistrado federal. Uma delas foi em abril de 2015, quando "enquadrou" Moro para criticar as prisões preventivas decretadas pelo juiz de primeira instância. Na ocasião, a Segunda Turma do STF concedeu habeas corpus a nove réus acusados de envolvimento no esquema de desvio de recursos da Petrobras.

"Subterfúgio dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais direitos consagrados na Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer sociedade civilizada", disse o ministro relator, que foi acompanhado na votação pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Sua fala se referia a possibilidade de a concessão da liberdade interferir no fechamento de um possível acordo de colaboração premiada com os envolvidos. Segundo Teori, seria "extrema arbitrariedade" manter a prisão preventiva considerando essa possibilidade.

Em março do ano passado, foi vez de Teori atender um pedido da Advocacia-geral da União (AGU) e determinar, com base em jurisprudência da corte, que a investigação sobre Lula fosse enviada novamente ao STF, em meio à polêmica acerca da divulgação dos grampos envolvendo o ex-presidente e Dilma Rousseff, então presidente da República.

"O que se infirma é a divulgação pública das conversas interceptadas da forma como ocorreu, imediata, sem levar em consideração que a prova sequer fora apropriada à sua única finalidade constitucional legítima (“para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”), muito menos submetida a um contraditório mínimo", critica Zavascki. "Não há como conceber, portanto, a divulgação pública das conversações do modo como se operou, especialmente daquelas que sequer têm relação com o objeto da investigação criminal", diz o ministro em sua decisão, que desfez uma instrução do ministro Gilmar Mendes.

O episódio gerou revolta em parte da população, que passou a hostilizar o ministro do STF. O caso ganhou contornos dramáticos após um suposto músico divulgar o endereço de Teori em Porto Alegre, o que levou um grupo até a rua onde mora a família Zavascki em Porto Alegre. Faixas onde se liam "Teori traidor" e "deixa o Moro trabalhar" foram penduradas no portão do prédio.

DENÚNCIA CONTRA LULA

Já em outubro último, Teori Zavascki criticou a atuação dos procuradores da Operação Lava Jato durante a apresentação da denúncia contra o ex-presidente Lula. Segundo o então ministro, houve um “espetáculo midiático muito forte de divulgação” em Curitiba. Desta vez, contudo, as críticas não faziam referência ao juiz de 1ª instância.