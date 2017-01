Petição para divulgação do imposto de renda de Trump atinge meta em 2 dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma petição feita no site da Casa Branca na última sexta-feira (20), para que Trump divulgue seu imposto de renda, ultrapassou 200 mil assinaturas em menos de dois dias. Durante a governo de Barack Obama, a Casa Branca se manifestava oficialmente sobre os pedidos que tivessem mais de 100 mil assinaturas no período de um mês a partir de sua criação. Ainda não está certo se a administração de Donald Trump, que tomou posse na sexta, manterá a política de respostas adotada por Obama. O autor, identificado como A. D., pede que também sejam divulgadas informações para verificar se Trump recebeu dinheiro de algum governo estrangeiro -segundo a Constituição americana, essa prática é proibida para oficiais federais sem a aprovação do Congresso. "Os conflitos econômicos sem precedentes dessa administração precisam ser expostos ao povo americano", escreve o autor.