Pai de santo tenta estuprar mulher e diz que estava possuído

Um homem que diz ser "pai de santo" foi preso na madrugada deste domingo (22) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, acusado de tentar estuprar uma mulher. Ao ser detido, tentou se justificar alegando que estava incorporado por entidades espíritas.

Quem denunciou o caso à polícia foi a própria vítima, de 36 anos, que afirmou ter conhecido o homem em uma festa. Enquanto dançavam, ele identificou-se como "pai de santo" e disse que a mulher precisava de uma limpeza espiritual.

A mulher, então, foi convencida a ir até a casa do homem, na Rua dos Barbosas, no Bairro Amambaí. Quando chegaram na casa, contudo, ela foi imediatamente agarrada à força, sendo segurada pelo pescoço, agredida com soco e ameaçada: "Você dá ou morre", teria dito o suspeito.

Aos gritos, a mulher conseguiu escapar e correu para o outro lado da rua. Foi quando o pai de santo também saiu e se sentou em frente à casa, com a cabeça abaixada, dizendo estar incorporado por entidade.

Policiais que registrarm o Boletim de Ocorrência descrevem que a mulher tinha lesões na boca, braço e reclamava de dores na região do pescoço. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) investiga o caso.